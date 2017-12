Un mémorandum d’entente signé entre l’Etat du Qatar et l’Etat du Sénégal Le ministre de la jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat, Pape Gorgui Ndong a signé un mémorandum d’entente entre l’Etat du Qatar et l’Etat du Sénégal. C’était à l’occasion de la visite à Dakar de l’Emir du Qatar.

L’Etat du Sénégal par le biais du ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong a signé un mémorandum d’entente avec l’Etat du Qatar. Ce mémorandum vise à faciliter la communication entre les organisations de jeunes des deux pays, la promotion de l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes.



L’éducation et la formation des jeunes dans le domaine de la gestion de projets, l’exploration de possibilités de mettre en place, alternativement, des camps de jeunes dans les deux pays, ne sont pas en reste.



Le ministre de la Jeunesse s'est réjoui de ce que le président de la République Macky Sall, ait facilité la signature de ce mémorandum d’entente entre les deux nations.









Thierno Malick Ndiaye

