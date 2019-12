Un militant de Pastef arrêté devant le Palais de la République

Selon nos confrères de "Libération", un individu qui tentait de refaire le "coup" de Guy Marius Sagna et Cie, a été appréhendé, mercredi, devant le Palais. Il a été identifié au nom de O. Cissé et se dit militant de "Pastef les Patriotes" d'Ousmane Sonko.



Entendu sous le régime de la garde-à-vue au Commissariat Central, il a affirmé avoir voulu, à travers son acte avorté, dénoncer le comportement des hommes politiques sur l'affaire des semences et sur la politique agricole du gouvernement .

