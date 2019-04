Un milliard de dollars de pertes : Boeing a du plomb dans l’aile avec son 737 MAX

Boeing l’a révélé : le coût affiché de l’immobilisation du 737 MAX 8 a atteint un milliard de dollars. Un préjudice moins important que prévu, ce qui a permis au titre Boeing de gagner immédiatement de la valeur sur les marchés.



Cependant, au-delà de cette réaction un peu cynique des investisseurs, il s’agit malgré tout d’une mauvaise nouvelle pour Boeing.



Tout d’abord, parce que ce chiffre va augmenter. Il inclut notamment une hausse anticipée du coût de production de l’appareil et des modifications apportées à son système anti-décrochage. Mais il n’inclut pas les éventuelles indemnisations des compagnies pénalisées – qui ont dû annuler des vols – ni les dommages et intérêts qui pourraient être versés aux familles des victimes.



La facture finale devrait s’élever à plusieurs milliards de dollars, selon les analystes.



Mais cette mauvaise nouvelle n’arrive pas seule : le groupe américain annonce des bénéfices en chute libre au premier trimestre, -13,2%, soit plus de deux milliards de dollars.



De plus, l’incertitude plane toujours sur le calendrier de la reprise des vols, sur celui des futures livraisons et les modifications sur le modèle doivent encore être certifiées.



Les deux crashs de Boeing 737 MAX, en Indonésie en octobre, puis en Éthiopie en mars, ont tué 346 personnes.













RFI