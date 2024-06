Un mort et un blessé lors d’un cambriolage raté à Médina Baye Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juin 2024 à 18:38 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Kaolack/ Babacar Sy Un cambriolage d’un point de transfert d’argent à Kaolack a viré au drame. Un mort est noté parmi les assaillants ainsi qu’un policier blessé lors de l’intervention des forces de sécurité. Les faits se sont passés dans la nuit du samedi 22 à dimanche 23 juin 2024 vers 4h du matin. Des individus non encore identifiés ont fait irruption dans le plus grand point de dépôt Wave de la cité de Médina Baye. Et d’après les informations reçues par la rédaction de Barham Universel Média, les malfaiteurs ont d’abord volé un véhicule du bureau de la Senelec de Ngane Saer avant de faire un tour à Médina Baye où ils ont tenté un Cambriolage qu’ils n’ont pas réussi grâce à la détermination des jeunes du quartier aidés par des éléments de la police qui faisaient la ronde. Après de vives altercations, les limiers ont réussi à mettre la main sur deux d’entre eux. Un policier répondant du nom de Waly G. Faye s’en est sorti avec quelques blessures. Il reçoit présentement des soins à l’hôpital Régional El Hadji Ibrahima Niass de kaolack. Malheureusement, l’un des assaillants blessé lors des échanges, a succombé à ses blessures à l’hôpital (voir photos). Son camarade, lui, est entre les mains des enquêteurs du commissariat central de kaolack. Les autres membres du groupe qui ont pris la fuite, sont activement recherchés.



