Un muezzin poignardé dans une mosquée à Londres

Rédigé par La rédaction de leral.net le 21 Février 2020 à 09:41

Un muezzin a été attaqué au couteau, pendant la prière d'al Asr dans une mosquée à Londres ce jeudi, a fait savoir la police. La victime a été hospitalisée et ses jours ne sont pas en danger, a précisé la police. L'agresseur, un homme de 29 ans a été arrêté, a déclaré Scotland Yard. Des photos et des vidéos montrant un jeune homme qui porte un pull à capuche rouge, pieds nus, maintenu à terre par des policiers, ont circulé sur les réseaux sociaux. Un témoin de l'attaque a déclaré que le suspect avait été un habitué de la mosquée et qu'il avait été vu au moins six mois auparavant.

(AFP)