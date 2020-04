Un nouveau cas de Covid-19 à Louga: 29 cas au total, 5 guéris, 199 personnes en quarantaine Alors que la région de Louga avait connu une petite accalmie de 2 jours, un nouveau cas positif au coronavirus a été enregistré ce samedi, selon les résultats des tests virologiques communiqués par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Louga compte désormais 29 cas positifs au Covid-19, dont 5 guéris. Le nouveau cas détecté aujourd’hui est un jeune garçon de 9 ans, contaminé par son grand-père. Par ailleurs, 199 personnes sont encore en quarantaine, réparties dans des hôtels et dans des maisons. Toutefois, des tests seront effectués sur ces personnes demain au moment de leur 14e jour de confinement.

