Un nouveau-né retrouvé mort dans une machine à laver: l’horreur en Russie

L’enfant était mort-né, selon elle

Selon la suspecte, toujours hospitalisée, l’enfant prématuré était mort-né. L’une de ses amies abonde dans le même sens: “Elle n’avait aucune raison de tuer son bébé d’une façon aussi cruelle. Elle m’a dit qu’il était prématuré et mort-né”, confie-t-elle au journal russe Komsomolskaya Pravda.



“C’était une bonne mère” et elle ne cachait pas sa grossesse, raconte une autre proche de l’accusée. Rien n’indiquait donc qu’elle n’était pas désirée.



Nadejda avait un enfant issu d’un précédent mariage et deux autres avec son époux actuel. Selon la loi russe, elle risque jusqu’à 5 ans de prison si sa culpabilité est avérée. Une enquête pour meurtre a été ouverte.

