Un nouveau siège pour le 3FPT, afin de renforcer l'efficacité des politiques publiques en matière de formation professionnelle et technique Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2024 à 16:01

Le futur siège du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) reflétera la volonté d’une « gestion financière avisée et une stratégie de durabilité » allant dans le sens de renforcer « l’efficacité des politiques publiques en matière de formation professionnelle et technique », a affirmé le ministre de la Formation professionnelle et technique, en procédant, jeudi à Diamniadio, à la pose de la première pierre de cette infrastructure. Selon Amadou Moustapha Ndieck Sarré dont le département assure la tutelle du 3FPT, « la construction de cette infrastructure symbolise notre volonté de renforcer l’efficacité des politiques publiques en matière de formation professionnelle et technique ». Cet édifice doté d’une superficie de 9 384 m2 devant accueillir des « espaces collaboratifs modernes (…), des équipements et installations écoresponsables, constituera un pilier essentiel dans la transformation du système de formation professionnelle et technique de l’État du Sénégal », a encore fait valoir M. Sarré. Créé en 2014, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) est un levier de l’État, ayant pour vocation de « soutenir les projets d’insertion des jeunes et des femmes, de renforcer les compétences des personnels des entreprises et des organisations professionnelles, et de faciliter l’accès à une formation professionnelle et technique de qualité », peut-on lire dans des documents distribués lors de la cérémonie.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77584-un-nouveau-sig...

