Un nouvel incendie fait rage au nord de Los Angeles, entraînant des ordres d'évacuation

Attisé par les vents chauds, un nouvel incendie s'est déclaré mercredi dans les environs du lac Castaic, au nord de Los Angeles et se propage à une vitesse inquiétante. Plus de 3 800 hectares sont partis en fumée en quelques heures, et plus de 31 000 personnes ont été invitées à évacuer.



Les flammes ravagent les collines de Castaic, au nord de Los Angeles, en Californie, mercredi 22 janvier 2025.

Les flammes ravagent les collines de Castaic, au nord de Los Angeles, en Californie, mercredi 22 janvier 2025. © Frederic J. Brown, AFP

Alors que Los Angeles se remet à peine de feux dévastateurs et meurtriers, un nouvel incendie s'est déclenché mercredi 22 janvier au nord de la Cité des Anges, aux États-Unis. Les flammes se propagent rapidement dans les environs du lac Castaic et ont grignoté plus de 3 800 hectares en quelques heures.



Elles ont été attisées par les vents chauds et secs de Santa Ana qui continuent de souffler sur la région, poussant un grand nuage de fumée au-dessus du brasier.



Des ordres d'évacuation ont été émis à l'attention de plus de 31 000 personnes vivant dans les zones autour du lac, situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Los Angeles, en Californie, et à proximité de la ville de Santa Clarita.



"Je prie pour que notre maison ne brûle pas", a déclaré un homme à la chaîne de télévision KTLA, en chargeant sa voiture.



Des images télévisées montrent la police circulant dans le quartier pour inciter les habitants à évacuer. Des hélicoptères et des avions lâchent de l'eau sur les flammes pour tenter de les étouffer, pendant que des pompiers tentent de les combattre au sol.



Vives inquiétudes



Les vents doivent se renforcer dans la soirée et les autorités ne cachent pas leurs inquiétudes, au moment où Los Angeles se remet à peine d'incendies qui se sont déclarés début janvier et ont défiguré une partie de la ville, tuant près d'une trentaine de personnes.





Les pompiers, assistés par des hélicoptères, pour stopper le feu Hughes dans les environs du lac Castaic, au nord de Los Angeles, mercredi 22 janvier 2025. © Frederic J.Brown, AFP

Robert Jensen, un porte-parole du shérif du comté de Los Angeles, a supplié les habitants de tirer les leçons des récents incendies, en soulignant les "ravages" subis par ceux qui ont ignoré les avertissements des autorités. "Je ne veux pas voir ça ici. Si vous avez reçu un ordre d'évacuation, évacuez", a-t-il insisté.



Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a assuré "suivre la situation de près", après avoir dépêché des moyens sur place.





Le sud de la Californie n'a pas reçu de pluie significative depuis huit mois, ce qui a asséché la végétation et transformé la région en poudrière, même en plein mois de janvier, au coeur de l'hiver.



"C'est l'incendie qui me préoccupe le plus" depuis les deux principaux foyers qui ont ravagé Los Angeles et ses abords, a expliqué Daniel Swain, spécialiste des événements extrêmes à l'université UCLA.



De multiples feux se sont déclarés dans la région depuis trois semaines, mais ils ont souvent été circonscrits rapidement. Selon lui, celui-ci "a le potentiel pour devenir très large", notamment s'il atteint le comté de Ventura, où la végétation asséchée est "très dense".



"Il y a des hélicoptères, c'est une bonne nouvelle", a-t-il observé. "La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va y avoir suffisamment de vent plus tard pour qu'ils ne puissent pas voler au moment où l'incendie se rapproche le plus des communautés habitées."



Des prisons menacées par les flammes



À proximité du lac, quatre prisons hébergeant un total de 4 700 personnes sont menacées par l'incendie. L'une d'entre elles a été évacuée et ses 500 détenus ont été transférés dans une autre structure, a expliqué le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna.



Les détenus des autres prisons sont pour l'instant maintenus sur place, mais des bus ont été dépêchés pour les évacuer si besoin, a-t-il ajouté sur la chaîne KCAL9.



Les flammes ont provoqué la fermeture de plusieurs routes et d'un tronçon d'autoroute dans la région.



À pied d'oeuvre, les pompiers luttent dans des conditions très difficiles, a souligné Brent Pascua de l'agence étatique Cal Fire. Entre les "vents", le "faible taux d'humidité" et les "broussailles" asséchées de la région, "tous ces facteurs combinés font que le feu se propage très rapidement", a expliqué ce pompier.



