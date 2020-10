Un ours chasse un drone en Russie Rédigé par leral.net le Samedi 10 Octobre 2020 à 21:54 | | 0 commentaire(s)|





Source : Malgré sa taille et son poids imposant, cet ours semble très actif. Ici, il saute et court en essayant d’attraper un drone qui plane au-dessus de sa tête.Source : https://fr.sputniknews.com/videoclub/2020101010445...

