Un ours escalade un balcon pour entrer dans un appartement au deuxième étage en Italie

L’ours habile a réussi à grimper sur le balcon

Luca Tezzele, 27 ans, a entendu du bruit sur son balcon, alors qu’il regardait la télé, respectant le confinement, dans son petit village du nord de l’Italie. Luca est allé dans le cuisine pour vérifier d’où provenait le bruit, et c’est là qu’est apparu l’ours, derrière la baie-vitrée donnant sur son balcon. L’ours s’est mis à frapper à la vitre. « J’ai couru dans ma chambre et je me suis enfermé, après avoir hurlé qu’il y avait un ours. Plus tard, des gens sont venus me libérer, quand l’ours était parti ». Pendant ce temps-là, des voisins qui ont été également alertés par le bruit ont mis le nez dehors. Ils ont vu l’ours sur le balcon et certains se sont mis à filmer.



Heureusement, l’ours est redescendu comme il était monté

Le maire de ce village de la province du Trentin-Haut-Adige, Lorenzo Conci, a reçu la vidéo filmée par un citoyen et l’a mise en ligne sur les réseaux sociaux de la municipalité. Cela faisait plusieurs jours que l’ours rodait et avait été aperçu près du village. Jamais personne n’aurait pu imaginer que l’ours ose oserait s’approcher des habitations. Heureusement, cet ours habile n’a pas réussi à briser la vitre et il a fait demi-tour de lui-même, osant sauter par-dessus le balcon qu’il avait réussi à escalader. « L’idée qu’un ours casse une vitre au deuxième étage avec des gens à l’intérieur, est tout de même terrifiant », a déclaré le maire à un journal local.





Crédits : CEN