Un outil d’IA pourrait prévenir les conversations toxiques sur Internet Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juillet 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|



Les médias sociaux permettent d’échanger des informations comme jamais auparavant. Mais ils ont aussi ouvert la porte aux commentaires agressifs et violents, au harcèlement, voire à la diffamation et à la haine.



Et si un outil permettait de savoir qu’une conversation va mal tourner et agir pour empêcher les dérapages ?



C’est le défi sur lequel planchent Richard Khoury, d...





Source : Un article de Richard Khoury - Associate Professor, Université de Laval. Un article repris du site THE CONVERSATIONSource : https://www.podcastjournal.net/Un-outil-d-IA-pourr...

Accueil Envoyer à un ami Partager