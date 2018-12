Un pasteur prévient les hommes qui font du cunnilingus aux femmes de cancer de gorge

Le fondateur et pasteur principal de l’église Anointed Palace du Ghana, le populaire révérend Obofour, a conseillé aux hommes d’arrêter de lécher les parties intimes des femmes.



Selon lui, les lécher a de graves conséquences spirituelles et physiques pour les hommes qui le font. S’adressant à ses fidèles, le révérend Obofour a déclaré que Dieu lui avait révélé qu’un homme qui commettrait de tels actes, perdrait sa gloire.



Et physiquement, l’homme peut être infecté par un cancer de la gorge si la femme est infectée par une maladie.



«Dieu m’a dit que vous perdrez votre gloire. Physiquement, cela peut provoquer un cancer de la gorge si la femme a une infection dans sa partie privée. Si vous voulez le cancer, vous pouvez le faire “, a t-il déclaré.



Pasteur Obofour a également conseillé aux hommes de ne pas faire preuve de désinvolture en affirmant que les hommes à plusieurs femmes ne pourraient pas prospérer, car ils ne pourraient économiser de l’argent. Pour lui, tout homme qui vit une relation amoureuse avec trois femmes ou plus, est un menteur, un criminel et un fraudeur.



La déclaration d’Obofour peut paraître controversée de la part d’un «homme de Dieu», mais elle pourrait être un bon conseil.











Source Afrikmag