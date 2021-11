Un pédophile multirécidiviste tombe à Pikine: Mouhamed Touré fait trois victimes en l'espace de deux heures Le pédophile multirécidiviste qui semait la terreur à Pikine a été arrêté, alors qu'il venait de commettre des dégâts sur des gamines, renseigne Libération dans sa livraison de ce mercredi.

Agées entre 6 et 11 ans, les gamines ont été acheminées sur la terrasse du même immeuble qui était son lieu de prédilection.



Le prédateur, qui se disait tailleur, a usé du même modus operandi en prétextant des habits commandés pour les fillettes par leurs mamans.



Aminata C, la dame qui a surpris le mis en cause revient sur les faits: "j'ai alerté tout le monde car deux cas de viols d'enfants avaient été signalés sur la terrasse ces jours passés", a-t-elle dit.



Tout juste âgé de 23 ans, Mouhamed Touré avait été déféré à deux reprises par le commissariat de Pikine pour les mêmes faits. Une information judiciaire est ouverte pour recenser toutes les victimes présumées.

