Un policier «délibérément et violemment percuté» puis traîné par un scooter impliqué dans un rodéo sauvage à Lyon





Source : Refusant d’obtempérer, un adolescent qui s’était lancé dans un rodéo sauvage à Lyon a percuté «délibérément et violemment» un policier qui essayait de l’arrêter et l’a traîné par la suite sur quelques mètres. Ce n’est pas la première fois que le phénomène fait les gros titres en France.Source : https://fr.sputniknews.com/faits_divers/2021072610...

