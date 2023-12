Un présumé contrat d'exploration de diamants au Sénégal avec Jean Claude Mimran : La lettre ouverte de Bougane Guèye Dany au chef de l’Etat Partagée sur sa page officielle Facebook, une lettre ouverte du leader de la coalition Gueum Sa bopp, Bougane Guèye Dany, est adressée au Président Macky Sall. Bougane Guèye Dany exige des réponses sur un présumé contrat d'exploration de diamants au Sénégal, signé avec Jean Claude Mimran. Voici l’intégralité de son post : "Le diamant du Sénégal (à Wassangara et Karakaena), j'en parle depuis 2 ans.



Lettre ouverte à Monsieur le président de la République

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Décembre 2023 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|



Excellence Monsieur le président de la République,



J'ai appris avec stupéfaction et indignation à travers la Presse, lors d’une sortie médiatique d'un de vos ex collaborateurs, en l’occurrence Me Moussa Diop, ancien Dg de la société de transport Dakar Dem Dikk, que vous avez signé un contrat d'exploration de diamants avec Monsieur Jean Claude Mimran, homme d’affaires et responsable de la CSS, en présence du ministre-conseiller Mamadou Diagna Ndiaye



Au cours de cette sortie dans la Presse, Me Moussa Diop révèle une convocation à Paris, à l'hôtel Georges V, pour une réunion de partage de pourcentage sur les dividendes du diamant sénégalais.



Pour rappel, la Constitution issue du référendum de 2016 que votre gouvernance a fait voter, consacre l'appartenance des richesses naturelles au peuple.



Au nom de ce peuple et en mon nom propre, le candidat à la présidentielle de 2024 que je suis, vous interpelle officiellement, aux fins d'éclairer la lanterne de nos compatriotes, très préoccupés par cette affaire aux relents de scandale financier.



Ainsi, Excellence, Monsieur le président de la République, je m’interroge très franchement, en vous posant ces questions:



- Le Sénégal que je suis appelé à diriger très prochainement, a-t-il des gisements de diamant ? Quelles en sont les réserves ? L'exploitation est -elle déjà en cours, parce que depuis deux ans, je parle d’indices de diamant à Wassangara et Karakaena, dans le département de Saraya (Région de Kédougou) et aussi à Kénieba, dans la commune de Medina Fulbé (Département de Bakel ) ?



- Quels rôles jouent Messieurs Mamadou Diagna Ndiaye et Jean Claude Mimran, dans l'exploitation du diamant sénégalais ?



- L'ITIE, l'Assemblée nationale, Le Ministère des Mines, le Ministére des Finances, le Trésor public et la Dgid, sont -ils informés des contrats exhibés ou d'une quelconque exploitation du diamant sénégalais ?



- Enfin, Excellence, Monsieur le président de la République, je vous suggère de nous édifier et au besoin, d'activer la Brigade financière et l'OFNAC, pour que nul n'en ignore.



Dans l'espoir d'une réponse diligente à ces interrogations du peuple souverain, recevez Excellence, Monsieur le président de la République, l’expression de nos sentiments distingués.



Dakar, le 11 décembre 2023"











M. le Président Bougane Guèye,

président de la coalition Bougane 2024



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook