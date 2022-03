Un procès à huis clos et en live: voici la proposition faite à Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Mars 2022 à 07:41 | | 13 commentaire(s)| Pour cet internaute, la solution est simple pour Ousmane Sonko: "il dit qu'il est un patriote avec des valeurs, on le lui concède. Maintenant, pour éclairer la lanterne des sénégalais, il doit d'abord accepter d'aller au procès le plus rapidement possible. Ensuite, qu'il accepte qu'une chaine de télé transmette le procès qui sera à huis clos en live. De ce fait, il n'y aura pas la presse ni d'interprétation. On saura la vérité. Et quand aux versions différentes servies de part et d'autre, on va régler cela plus tard", a-t-il proposé.



