Un projet de décret au Sénat : L’Italie veut durcir les politiques migratoires Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Avril 2023 à 11:48 | | 0 commentaire(s)| Le Sénat italien sera le lieu d’un débat politique sur un décret sur l’immigration ce mardi 18 avril. Dans ce décret proposé par le gouvernement d’extrême droite, des politiques plus dures envers le phénomène migratoire sont à prévoir afin de réduire considérablement l’arrivée étrangère dans la Botte.

Cette proposition de décret s’inscrit dans le cadre d’un état d’urgence mis en place par le gouvernement de Giorgia Meloni, Première ministre italienne. L’opposition italienne, elle, se refuse à appliquer cet état d’urgence, craignant des politiques de renvoi pur et dur sans volonté d’intégration des migrants.



Selon Matteo Lepore, maire de Bologne au Nord de l’Italie, «l’état d’urgence est décrété, et non seulement le gouvernement ne veut pas dialoguer avec nous pour élargir notre capacité d’accueil et d’inclusion, mais il veut la réduire».



La situation migratoire de l’Italie est un réel problème actuel dans la Botte, alors qu’elle enregistre 32 000 nouveaux arrivants depuis le début de l’année. Avec de plus en plus de ressortissants africains cherchant à rejoindre l’Europe, certains venant de Tunisie où ils sont déjà chassés, le gouvernement d’extrême droite d’Italie cherche par tous les moyens à trouver une solution pour repousser le flux.

Bes Bi



