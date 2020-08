Un psychiatre explique quand la paresse n'est plus inoffensive Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Août 2020 à 21:49 | | 0 commentaire(s)|





Source : La paresse d'un organisme sain est un mécanisme protecteur qui permet de se débarrasser d'une lourde charge, a expliqué à Sputnik le psychiatre Pavel Katchalov. Or, s'il s'agit d'une «paresse» où la personne ne peut plus rien faire, cela peut être un signe alarmant de dépression.Source : https://fr.sputniknews.com/sante/20200813104425185...

