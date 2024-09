Un rapprochement noté en vue des législatives : Vers une alliance entre le Ps et Aïssata Tall Sall Les socialistes sont en train de se rabibocher après une longue dissension. Après le passage de Khalifa Sall, la secrétaire générale du Parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye et les membres du bureau politique ont reçu hier une délégation de «Osez L’Avenir» conduite par Aïssata Tall Sall.

Selon « L’As », la Secrétaire générale du Parti socialiste a souhaité une chaleureuse bienvenue à Aïssata Tall Sall et à la délégation qui l’accompagne. Cette dernière a rappelé leur long compagnonnage et l’idée socialiste qu’elle porte toujours en elle, renseigne une note publiée sur la page Facebook de l’ancienne maire de Podor.



Au terme de la rencontre, il a été décidé que les plénipotentiaires des deux partis se retrouvent pour travailler à une alliance en vue des élections législatives et au-delà, de travailler à la définition d’un cadre pérenne de collaboration en vue de faire face ensemble aux multiples défis qui se posent au Sénégal.



Le journal ajoute qu’ensemble, les deux partis comptent voir comment les socialistes peuvent se retrouver autour de l’essentiel.



