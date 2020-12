Un secret de famille qui s'ébruite

On sait que la pandémie a perturbé la saison des prix. Les jurys du Goncourt et du Renaudot entre autres avaient subordonné leurs dates d’attribution à la réouverture des librairies. Celle-ci ayant eu lieu le 28 novembre, rien ne s’opposait plus...

Lundi 30 novembre à 12h50, Didier Decoin président de l’Académie Goncourt qui venait de couronner Hervé Le Tellier, appelait Georges-Olivier Châteaureynaud, président du jury Renaudot, à rejoindre la réunion Zoom pour sa propre proclamation.Source : https://www.podcastjournal.net/Un-secret-de-famill...