Un séisme de magnitude 7,2 frappe Haïti : un bilan provisoire de 227 morts

Un séisme qui a secoué la moitié sud-ouest d’Haïti samedi matin a causé la mort d’au moins 227 personnes, a annoncé la protection civile haïtienne dont le premier bilan faisait état de 29 décès. « Le bilan du tremblement de terre a augmenté et est passé à 227 morts dont 158 dans le sud. Des centaines de blessés et de disparus » sont à déplorer, a indiqué l’administration sur Twitter. Les blessés affluent à l'hôpital Saint-Antoine de Jérémie besoin de renfort et de médicaments. « Les premières interventions, menées tant par les sauveteurs professionnels que par les membres de la population ont permis d’extraire de nombreuses personnes des décombres. Les hôpitaux continuent de recevoir des blessés » a ajouté la protection civile haïtienne.

Le tremblement de terre s’est produit à 8 h 29 heure locale à 12 km de la ville de Saint-Louis-du-Sud, située à quelque 160 km de la capitale haïtienne Port-au-Prince, selon les données de l’Institut américain de géophysique (USGS). « Le gouvernement a décidé ce matin de décréter l’état d’urgence pour un mois suite à cette catastrophe », a déclaré le premier ministre Ariel Henry, appelant la population « à la solidarité » et à ne pas céder à la panique.

