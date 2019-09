Un serpent à deux têtes découvert à Bali

Les habitants d'un village de Bali en Indonésie ont été stupéfaits quand ils ont aperçu un serpent à deux têtes, très rare à l'état sauvage.



Le reptile a été vu la semaine dernière en train d'onduler à Tabanan, dans le centre de cette île très touristique.



"Je rentrais du travail quand j'ai garé ma moto près du serpent", a déclaré le villageois Gusti Bagus Eka Budaya.



"J'ai regardé plus attentivement et j'ai vu qu'il avait deux têtes. Cela m'a fait un choc", a-t-il dit.



Une vidéo montre des enfants réunis autour du serpent, assez petit pour tenir dans la paume d'une main, qui glisse sur une feuille de bananier décorée d'une offrande traditionnelle chez les hindous de Bali.



Le type de serpent et sa venimosité ne sont pas connus.



Par le passé, des experts ont affirmé que les serpents à deux têtes étaient très rares à l'état sauvage, et qu'ils étaient généralement élevés en captivité.













Source BBC