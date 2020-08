Un sixième titre et le Bayern rejoint Liverpool au palmarès Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Août 2020 à 23:31 | | 0 commentaire(s)|

Un triplé historique. Mais surtout un sixième titre continental. Ce dimanche, en disposant du PSG en finale de Ligue des champions (1-0), le Bayern Munich a remporté sa sixième Ligue des champions. 2020 succède donc aux victoires de 1974, 1975, 1976, 2001 et 2013. Ce nouveau succès permet au géant bavarois de remonter sur le podium honorifique des équipes les plus titrées de la compétition.



Le Bayern Munich rejoint donc Liverpool et ses 6 sacres mais reste encore loin de l’indétrônable Real Madrid (13 sacres) et derrière l'AC Milan (8 titres).





