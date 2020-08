Un splendide site préhistorique à Saint-Just Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Août 2020 à 15:00 | | 0 commentaire(s)|

Pour tous ceux qui apprécient les promenades dans la nature et s'intéressent à l'histoire, le site des Mégalithes et Landes de Saint-Just sera une étape de choix. Sur 144 hectares, on peut déambuler au milieu des ajoncs et des bruyères tout en observant dolmens, menhirs, cairns et tumulus. On a découvert sur le site des poteries et une urn...





Source : Au sud de l'Ille-et-Vilaine, le site mégalithique de Saint-Just offre l'opportunité d'une balade étonnante au milieu de la bruyère et des menhirs.Source : https://www.podcastjournal.net/Un-splendide-site-p...

Accueil Envoyer à un ami Partager