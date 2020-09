Un tableau très convoité

Il s’agit du Hofje van Mevrouw van Aerden de Leerdam, à une soixantaine de km au sud d’Amsterdam. L’oeuvre avait déjà été dérobée en 1988 et 2011 avant d'être retrouvée six mois et trois ans plus tard respectivement. En 2011, les cambrioleurs étaient quatre hommes âgés de 48 à 62 ans, originaires de la région d'Amsterdam.



Pour la troisième fois, le tableau de Frans Hals "Deux garçons riant avec bière", 68 × 56,5 cm, peint en 1626-1627 a été volé dans le même musée.Source : https://www.podcastjournal.net/Un-tableau-tres-con...