Un tribunal spécial pour lutter contre le viol et la violence sexuelle en Sierra Leone

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a lancé vendredi un tribunal de référence spécial pour les cas de viol et de violence sexuelle dans la capitale, Freetown. Les autorités de la Sierra Leone ont mis en place un tribunal spécial pour traiter les cas de viol et de violence sexiste, a-t-on appris de source officielle.



"Il faut que les femmes puissent obtenir justice dans les temps", a confié le ministre sierra-léonais de l'Information, Mohamed Rahman Swaray. Selon le ministre, le tribunal est composé de 20 juges spécialistes des questions liées à la violence contre les femmes. L'objectif, a-t-il assuré, est de faire en sorte que les cas de viol et de violence sexistes soient traités rapidement tout en préservant le droit des victimes à la confidentialité. (AFP)





Source : Source : https://www.impact.sn/Un-tribunal-special-pour-lut...

