Un tweet du patron du PS français dérange BBY : Il demande la libération des députés de l’opposition arrêtés lors de la manifestation du 17 juin Au Sénégal, les réactions s'enchaînent depuis dimanche 26 juin dans le camp de la majorité depuis la publication du tweet d’Olivier Faure, premier secrétaire du parti socialiste en France. Il demande la libération des députés de l’opposition arrêtés lors de la dernière manifestation du 17 juin. Déthié Fall et Mame Diarra Fam devraient d’ailleurs être jugés ce lundi 27 juin, dès le matin, au tribunal de Dakar, notamment pour « rassemblement illicite ».

Dans un tweet publié samedi dans la soirée, Olivier Faure dénonce une « liberté de manifester entravée » et une « justice instrumentalisée » au Sénégal, avant de demander la libération de personnalités de l’opposition arrêtées lors de la manifestation du 17 juin dernier. Le patron du Parti socialiste français assure ainsi que « la démocratie sénégalaise est piétinée ».



La démocratie Sénégalaise est piétinée. La liberté de manifester est entravée, la justice instrumentalisée. Les députés d’opposition Déthié Fall, Mame Diarra Fam, Bara Dolly Mbacké et le Maire Ameth Aïdara doivent être libérés#Free_Sénégal #Stop_Macky_Sall

Des propos qui ont rapidement fait réagir le camp de la majorité au Sénégal. Dans un commentaire sur Twitter, Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement, s’est indigné que « les réflexes paternalistes de donneurs de leçons surgissent », lorsqu’il s’agit « d’un pays anciennement colonisé ».



Papa Mahaw Diouf, porte-parole de la coalition présidentielle Benno Book Yaakar, demande alors : « À quand la fin de ce néocolonialisme mental qui vous autorise à vous mêler des affaires internes de notre pays ? »



Aymerou Gningue, président du groupe parlementaire de la majorité, s’est lui fendu d’un communiqué : « Nous pensions ces temps révolus, de voir des politiques français (…) s'immiscer dans nos politiques intérieures avec autant de légèreté. »

Le député a déjà prévu de saisir le groupe parlementaire d’amitié France- Sénégal.

RFI



