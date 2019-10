Un tweet funèbre annonce sa mort : Abdou Diouf est bien vivant Une rumeur lancée sur Twitter hier, lundi, concernant une potentielle mort d'Abdou Diouf, enflamme le réseau social. Twitter colporte toutes sortes d’informations, les vraies comme les fausses, les plus anodines comme les plus terribles. Ainsi, nombres personnalités ont déjà été l'objet de fausses rumeurs de mort, se propageant sur Internet comme une traînée de poudre.

Hier, ce fut au tour d'Abdou Diouf, homme politique sénégalais, d’être enterré par un tweet funèbre. Tout est parti du message : « Abdou Diouf vient de nous quitter. RIP. », publié sur le site de microblogging lundi 21 octobre vers 14h. La rumeur enflamme immédiatement la Toile.



Nouveau tweet une heure plus tard : « Décès d'Abdou Diouf, les proches de l'homme politique confirment ».



Pour amplifier l'effet d'annonce, ce dernier tweet est accompagné d'un lien vers le site Nécropédia qui précise pourtant qu'Abdou Diouf n'est pas mort. Selon un sondage du Celebrity Post, 69% des fans de Diouf sont indifférents. L'entourage aurait « démenti formellement » la mort de l'homme politique.



La fausse information est ensuite reprise par quelques radios, puis par des médias du monde entier. Ce n'est que tard dans la soirée de lundi que le porte-parole de l'homme politique se serait fendu d'un communiqué laconique qui « dément formellement le décès d'Abdou Diouf ».



A retenir que les fans sont rassurés. Twitter est un outil d'information rapide. Mais, il faut être de plus en plus vigilant.



