Un videur de boîte de nuit lâchement abattu par un client refoulé Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Janvier 2025 à 15:50 | | 0 commentaire(s)|

France Atlanticactu/ Marseille/ Marie Pierre Dupuy Hormis la prostitution et les trafics de drogue et faux billets, les boîtes de nuit sont devenues des endroits dangereux. Un videur âgé de 37 ans atteint par balle, est décédée sur place peu avant 4 heures du matin, ont indiqué les pompiers. Le tireur est toujours recherché. France Atlanticactu/ Marseille/ Marie Pierre Dupuy Hormis la prostitution et les trafics de drogue et faux billets, les boîtes de nuit sont devenues des endroits dangereux. Un videur âgé de 37 ans atteint par balle, est décédée sur place peu avant 4 heures du matin, ont indiqué les pompiers. Le tireur est toujours recherché. Le videur d’une […] Le videur d’une boîte de nuit de Marseille a été tué dans la nuit de samedi à dimanche par un homme qui venait d’être refoulé de l’établissement en raison de son comportement, a-t-on appris de sources policières. L’homme, expulsé par le videur de la discothèque le FaraNight, située dans le XIe arrondissement de Marseille, est revenu armé devant la boîte de nuit. Il venait de récupérer une arme longue dans sa voiture, garée à proximité. L’individu, âgé d’une cinquantaine d’années, est revenu sur place et a ouvert le feu à une dizaine de reprises vers l’entrée, selon une source policière. Les balles ont traversé la porte, atteignant le vigile à la tête. Le tireur a ensuite pris la fuite. Il est toujours activement recherché. Âgée de 37 ans, la victime est décédée sur place peu avant 4 heures du matin, ont indiqué les marins-pompiers, malgré les efforts du Smur pour le réanimer. L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Marseille.



Source : Source : https://atlanticactu.com/un-videur-de-boite-de-nui...

Accueil Envoyer à un ami Partager