Unccias: Des présidents réclament la tête de Serigne Mboup

C’est la crise au sein de l’Union Nationale des Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture du Sénégal (Unccias) où plusieurs présidents de chambres réclament la tête de Serigne Mboup. En effet, dénonçant des manquements et de nombreux dysfonctionnements dans la gestion du maire de Kaolack, 7 présidents de chambres de Commerce (Ziguinchor, Saint-Louis, Kolda, Dakar, Louga, Tambacounda et Kaffrine) «ont pris leur responsabilité en demandant à l’autorité par lettre en date du 31 octobre 2022 de convoquer une Assemblée Générale extraordinaire avec pour seul point de l’ordre du jour : Le renouvellement du Bureau de l’Unccias».



Ainsi pour apaiser le climat délétère au sein de l’Unccias, le ministre du Commerce, privilégiant le dialogue etla concertation, a préféré d’abord faire une médiation entre les différentes parties pour une solution de sortie de crise. Cette médiation n’ayant pas abouti, «le ministre demande donc dès lors par lettre en date du 21 Mars 2023 (soit 4 mois après sa saisine) de convoquer l’Assemblée Générale extraordinaire et de lui en communiquer la date».



Pour Abdoulaye Sow, président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (Cciad), Abdou Karim Fofana n’a fait que respecter la procédure appropriée. Car, «il n y’a rien de politique. Les Chambres de commerce sont des espaces apolitiques». C’est dans cette logique que le bureau statuant sur la question a fixé la date de l’Assemblée générale au 27 avril 2023. «Par lettre en date du 12 avril, le président de l’Union décide (sans autorisation du Bureau) de repousser la réunion au 04 mai 2023. Le 28 avril 2023, il décide une nouvelle fois sans concertation aucune de repousser l’Assemblée Générale au 25 mai 2023 pour des motifs non fondés (comme la participation au Siam - programmé de longue date et connu de tous, l’organisation des foires des Ccia de Saint-Louis et de Ziguinchor dont les Présidents lui ont pourtant notifié qu’ils ne sont demandeurs d’aucun report)», informent les dissidents dans un communiqué parcouru par «L’As».



C’est dans ce contexte que, selon Abdoulaye Sow, les 7 présidents demandeurs de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire, constatant le dilatoire, et n’acceptant pas cette démarche, ont décidé d’être présents à l’assemblée générale extraordinaire du 04 mai. «Ayant constaté l’absence du président de l’Union à cette réunion, la séance fut présidée par le 1er Vice-Président en présence du Directeur du Commerce Intérieur représentant la tutelle technique



. Le Directeur du Commerce Intérieur, représentant le ministre, constatant que le quorum n’était pas atteint, proposa à l’assemblée Générale de renvoyer la réunion sous quinzaine, en application des textes réglementaires. Ainsi, l’Assemblée générale extraordinaire de l’Unccias, avec comme seul point inscrit à l’ordre du jour : le renouvellement du Bureau, est convoqué le 19 mai 2023», racontent Abdoulaye Sow et ses camarades. Ces derniers, qui comptent aller jusqu’au bout, déclarent que Serigne Mboup à cause des postes qu’ils occupent dans d’autres structures n’a plus le temps de s’occuper de l’Union nationale des Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture du Sénégal (Unccias). Ce qui leur porte un grand préjudice. Nos tentatives de de joindre Serigne Mboup pour recueillir sa version sont restées vaines.



