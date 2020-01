Une Britannique de 80 ans explique son premier rapport s*xuel avec son chéri de 35 ans

La femme, qui a voyagé jusqu’en Egypte depuis le Royaume-Uni pour voir son amant Mohamed Ahmed Irbriham en novembre 2019, était l’invitée de l’émission anglaise This Morning.



Dans l’émission, la femme a laissé les présentateurs Holly Willoughby et Phillip Schofield sous le choc alors qu’elle partageait son histoire d’amour ainsi que son premier rapport sexuel avec son toyboy.



Iris, qui a dit que son toyboy de 35 ans n’est pas avec elle à cause de son argent a prétendu qu’elle “se sentait à nouveau comme une vierge” avant d’aller plus loin.



Interrogée sur leur première nuit ensemble, la retraitée de 80 ans a répondu: «C’était très difficile.» Elle a ensuite poursuivi: «Personne n’est près de moi depuis 35 ans, je me suis sentie à nouveau vierge.”

“Nous avons utilisé un tube entier de gèle KY.”