Une Centrale de 366 MW pour le Développement du Sénégal malgré les Défis Après 4 mois de retard dus à une congestion sans précédent du port de Dakar, où 167 des 1723 containers nécessaires à la construction de la centrale ont été bloqués, l'équipe WAE ne cesse de redoubler d'efforts pour livrer ce projet d'envergure. Alhamdoulilahi, malgré ces défis, nous restons engagés et déterminés à mettre cette centrale sur le réseau d'ici la fin du mois d'août.



Rédigé par leral.net le Samedi 10 Août 2024 à 01:39 | | 0 commentaire(s)|

Cette centrale, d'une capacité de 366 MW, est bien plus qu'un simple projet énergétique. C'est une œuvre d'ingénierie exceptionnelle, réalisée par des privés africains, des Sénégalais de haut rang, et destinée à servir le peuple sénégalais. C'est une première en Afrique, une preuve tangible de ce que nous pouvons accomplir ensemble pour le développement de notre pays.



Grâce à cette centrale, Senelec sera mieux équipée pour répondre à la demande croissante en électricité, renforçant ainsi notre infrastructure énergétique nationale et ouvrant de nouvelles perspectives de développement pour le Sénégal.







