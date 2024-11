« Une Haute Cour de justice, une priorité pour Pastef », Ayib Daffé Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2024 à 17:56 | | 0 commentaire(s)|

Lors de son intervention à la matinale Salam Sénégal de la RSI, Ayib Daffé, secrétaire général de Pastef, a présenté les axes prioritaires du groupe parlementaire. Parmi les défis principaux, il a cité l'adoption du budget national et la mise en place d'une Haute Cour de justice, obligation inscrite dans la loi. Daffé a exhorté les députés de son parti à s'inspirer de la législature d'Ousmane Sonko (2017-2022), reconnue pour son engagement en faveur du peuple, son contrôle rigoureux de l'action gouvernementale et sa défense des principes du parti. Il a salué la rupture introduite par Sonko face aux pratiques traditionnelles. Vers une Assemblée nationale transparente et réformée

Pour incarner cette rupture, Ayib Daffé a proposé d’ouvrir les débats parlementaires aux journalistes, une initiative visant à favoriser des échanges transparents entre les députés et le gouvernement. « L’Assemblée nationale doit être le gardien du projet national, pas une simple extension du parti au pouvoir », a-t-il martelé, soulignant la nécessité d’une transformation profonde. Quant aux rumeurs sur une éventuelle candidature d’Ousmane Sonko à la présidence de l’Assemblée nationale, Daffé a précisé que la décision serait prise au sein du parti. Il a toutefois affirmé que plusieurs députés de Pastef possèdent les compétences et le patriotisme nécessaires pour occuper cette fonction stratégique. Une victoire significative pour Pastef

Ayib Daffé s’est réjoui de la majorité obtenue par Pastef lors des législatives du 17 novembre, rendant grâce à Dieu et saluant l’efficacité de la campagne conduite par Fadillou Keita, Djamila Sané et Ousmane Sonko en tant que tête de liste nationale. Il a également mis en avant le Référentiel 2050 comme preuve d’une vision stratégique à long terme pour le Sénégal. Critique de l’inter-coalition de l’opposition

Daffé a qualifié l’inter-coalition de l’opposition d’« alliance opportuniste » marquée par un manque de préparation et des candidats peu légitimes, facteurs déterminants de leur échec dans plusieurs départements. Enfin, il a insisté sur l’importance d’une opposition structurée et dynamique au sein de l’Assemblée nationale. Selon lui, celle-ci doit se doter d’une stratégie claire et tirer parti des mécanismes parlementaires pour affirmer sa présence dans le débat public.



Source : Source : https://atlanticactu.com/une-haute-cour-de-justice...

