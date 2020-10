Areline Marti­nez, une créa­trice de vidéos TikTok mexi­caine, a été tuée le 2 octobre alors qu’elle se mettait en scène dans un faux kidnap­ping pour une de ses vidéos. Lors du tour­nage, un de ses « amis » lui aurait tiré une balle dans la tête acci­den­tel­le­ment, rappor­tait Mexico News Daily le 14 octobre. Deux hommes ont pris la fuite après la tragé­die.



Les précé­dentes vidéos TikTok d’Are­line étaient tout aussi violentes. On pouvait l’y voir les yeux bandés, les mains et les pieds liés, tandis que des hommes l’en­tou­raient et braquaient des armes sur sa tête. Après sa mort, TikTok a supprimé ses vidéos. Des images des coulisses de la scène du meurtre tournent néan­moins sur le web.



Areline Marti­nez, les yeux bandés, quelques instants avant sa mort



César Augusto Peniche Espejel, le procu­reur géné­ral de l’État de Chihua­hua où s’est déroulé le drame, a déclaré que l’arme utili­sée pour le meurtre était un pisto­let de calibre .45 et que le tir qui avait été tiré était acci­den­tel. Le tireur a tout de même fui les lieux.

« Si quelqu’un a une respon­sa­bi­lité pénale, il devra y répondre », insiste Espejel. « Il y a plusieurs faits à exami­ner : la mort malheu­reuse de la jeune femme, l’ori­gine de cette arme et comment elle est arri­vée sur la scène. » Les images filmées quelques instants avant la mort de Marti­nez ont été utili­sées par les auto­ri­tés pour iden­ti­fier les personnes qui ont fui.



La jeune femme a été enter­rée ce lundi, lais­sant orphe­lin son fils d’un an.

Ulyces Monde avec Mexico News Daily