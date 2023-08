Une « Niarel » ébouillante » sa coépouse et son bébé

Selon les informations de Libération, reprises par Senenews, le drame a eu lieu à Bambilor le 24 août dernier. Un bébé d’un an et sa mère ont été ébouillantés par la coépouse de cette dernière. D’après le récit de Libération, partie du domicile conjugal, A. Fall y est revenue pour accomplir une sombre vengeance contre la « awo » S. Faye. Elle été arrêtée par la gendarmerie.



« Vers 15 heures, alors que tout le monde était autour du repas, A. Fall, la « niarel », a prétexté qu’elle se rendait dans sa chambre pour donner à manger à son enfant”, raconte-t-on.



En vérité, elle y bouillait de l’eau. Elle s’est saisie du récipient pour vider son contenu sur Seynabou Faye, qui était de dos. Avant de se diriger vers la chambre de celle-ci où dormait son bébé. Sans état d’âme, elle lui a versé le reste de l’eau bouillante.

A l’origine de leur différend ? La « niarel » pensait que la « Awo était à l’origine de tous ses problèmes avec son mari.

