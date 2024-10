Une Sénégalaise prend les rênes de l’ONU au Togo Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2024 à 18:13 | | 0 commentaire(s)|

La Sénégalaise Coumba Sow a été nommée Coordonnatrice résidente au Togo par le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, avec l'approbation du gouvernement dirigé par Bassirou Diomaye Faye. Coumba Sow est diplômée d'un master en gestion des politiques publiques de Sciences Po, d'un diplôme en économie agricole de l'Université de Londres, et en Agroindustries de Montpellier. Elle a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'ONU, notamment en tant que représentante de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Rwanda et à Djibouti. Elle a également été coordinatrice des urgences et de la résilience pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel pour la FAO, et a occupé divers autres postes de haut niveau, y compris celui de Responsable pour l'Afrique au Bureau du Directeur général de la FAO. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du développement et de l'assistance humanitaire, Coumba Sow prend désormais ses fonctions au Togo.



Source : https://atlanticactu.com/une-senegalaise-prend-les...

