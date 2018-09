Une ambulance tombe en panne sur la pelouse, les joueurs la poussent Les joueurs de Vasco de Gama et de Flamengo ont uni leurs forces pendant un arrêt de jeu samedi soir, en poussant une ambulance afin qu'elle quitte le terrain.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Septembre 2018 à 12:38 | | 0 commentaire(s)|

Ce n'était pas le bon moment pour faire le coup de la panne. A la 82e minute du match opposant Flamengo à Vasco de Gama, une ambulance a fait irruption sur la pelouse du stade Mané Garrincha. Le milieu de Vasco Bruno Silva devait être évacué après un choc à la tête avec son coéquipier Luiz Gustavo. Une fois le joueur installé dans l'ambulance, cette dernière a tenté de repartir. En vain.



Il a fallu l'aide de sept joueurs, cinq de Flamengo et deux de Vasco, pour pousser l'ambulance et lui permettre de quitter la pelouse. Une scène improbable et une interruption de la rencontre qui a duré plus de 10 minutes. «C'est la première fois que je vois ça, c'est une scène lamentable, déplorait par le défenseur brésilien de Flamengo Rever au site globoesporte.com. Je pensais même que le chauffeur se moquait de nous. Mais, il a insisté, en disant que l'ambulance ne voulait pas démarrer et, a demandé notre aide.»



Aucune lésion pour Bruno Silva

Ce match, un grand classique entre deux équipes de Rio de Janeiro, s'est soldé par un score nul (1-1) avec deux buts inscrits, avant l'interruption. Vasco de Gama a terminé la rencontre à 10, ayant fait tous ses changements lorsque Bruno Silva s'est blessé. Le joueur, qui a aussitôt, été transporté à l'hôpital en est sorti ce dimanche sans qu'aucune lésion crânienne ou cervicale n'ait été constatée.



Après 25 journées de championnat disputées, Flamengo est 4e avec 45 points, loin devant Vasco, 17e avec 25 points et un match en retard.



Spor24

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook