Une arrière-grand-mère de 88 ans devient une star sur TikTok grâce à son déhanché et ses chorégraphies Rédigé par la rédaction le 30 Mai 2020 à 21:21 Ruth Rudd est très certainement l'influenceuse la plus âgée de TikTok. Cette arrière-grand-mère de 88 ans récolte des centaines de milliers de vues sur chacune de ses vidéos. Il faut dire que la vieille dame a un sacré déhanché qui a de quoi attirer les curieux. Regardez la vidéo pour voir une compilation de ses meilleures vidéos.





Elle ne s’imaginait pas que ses chorégraphies seraient vues des millions de fois sur TikTok La ville de Kidderminster, non loin de Birgmingham, a sa star. Celle-ci n’est pas une star comme les autres puisqu’elle a 88 ans. En plus, à cet âge, on aurait pu penser qu’elle serait connue pour ses recettes de gâteaux ou championne de tricot… Non, Ruth Rudd est connue pour ses vidéos sur TikTok. C’est sa petite-fille qui a posté la première vidéo de sa grand-mère sur la plateforme, dans laquelle on peut la voir jongler avec un ballon de foot et marquer un goal. La vidéo a rapidement cumulé de nombreuses vues, ce qui a étonné Ruth. « Je suis totalement étonnée. Une vieille de 88 ans, un peu handicapée, qui est connue comme ça. Je veux dire, je n’ai rien fait d’extraordinaire ».

À 88 ans, ses petits-enfants font d’elle une vraie star des réseaux sociaux La ville de Kidderminster, non loin de Birgmingham, a sa star. Celle-ci n’est pas unecomme les autres puisqu’elle a 88 ans. En plus, à cet âge, on aurait pu penser qu’elle serait connue pour ses recettes de gâteaux ou championne de tricot… Non,est connue pour ses vidéos sur TikTok. C’est sa petite-fille qui a posté la première vidéo de sa grand-mère sur la plateforme, dans laquelle on peut la voiret marquer un goal. La vidéo a rapidement cumulé de nombreuses vues, ce qui a étonné Ruth. « Je suis totalement étonnée. Une vieille de 88 ans, un peu handicapée, qui est connue comme ça. Je veux dire, je n’ai rien fait d’extraordinaire ». « Je suis juste une vieille dame qui aime s’amuser ». Le secret de Ruth est évidemment de ne pas se prendre au sérieux. Et puis il faut l’avouer, si le jonglage n’est pas terrible, son déhanché par contre vaut le détour. Voyant que la première vidéo a eu un franc succès, sa petite-fille a ensuite posté une autre vidéo dans laquelle Ruth montrait ses talents de danseuse. « En un jour, on a récolté plus de 50 000 vues et maintenant il y en a plus de 30 millions et 1 million de likes », s’étonne Jess, la petite-fille de Ruth. Ruth a 3 enfants, 9 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. En plus, ces vidéos servent pour la bonne cause puisque Ruth porte le maillot de l’équipe de foot féminine locale qui cherche des sponsors.



