Une aubaine pour le tourisme au Sénégal : Paysages désertiques, jungles tropicales, plages paradisiaques, baobabs géants...

Une aubaine pour le tourisme au Sénégal: paysages désertiques, jungles tropicales, plages paradisiaques, baobabs géants...

Le Sénégal est un pays riche en contrastes, un lieu où ses paysages, la sensualité de sa musique et la beauté unique de ses plages, nous rappellent les Caraïbes.

L’histoire, les traditions et la gentillesse des habitants de ce pays connu comme « la terre de la Teranga », vous séduiront dès le premier instant.



Voyager en Afrique, c’est se laisser transporter entre la savane de baobabs et sa faune la plus sauvage, tout en admirant sa grande biodiversité. Situé à un emplacement unique, l’Hotel Riu Baobab permet de profiter de vacances exotiques au cœur de la nature.



Pointe-Sarène : nature sauvage et plages exotiques, venez visiter le Sénégal, ne vous souciez pas des pleurs de Wa Kandia gui 😎



