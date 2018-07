Une avocate sénégalaise voulait suspendre un procès pour suivre France-Belgique

Une avocate du barreau de Dakar, supportrice des Bleus qui ne voulait pas rater la demi-finale de la France car, selon elle, c'est "la seule équipe africaine encore en lice au Mondial", a demandé de suspendre les débats d'un procès avant d'essuyer un refus poli du juge.

"J'étais intéressée parce qu'il y a également (l'arrière gauche Benjamin) Mendy (originaire du Sénégal) dans l'équipe de France", a affirmé mercredi à l'AFP, Me Borso Pouye, confirmant une information rapportée par la presse locale.

"Des prévenus qui étaient en liberté m'ont également dit qu'ils étaient intéressés par un arrêt des débats pour regarder le match. J'ai transmis la requête" au juge, a ajouté Me Pouye, avocate de renom au barreau de Dakar.

Le président de la Cour d'appel de Dakar, Demba Kandji, qui juge depuis lundi huit prévenus dont le maire de Dakar Khalifa Sall pour détournement de fonds publics, a décliné la demande de l'avocate. Le procès, très suivi au Sénégal, s'est alors poursuivi au-delà de 18H00 (GMT et locale) alors que le match avait démarré.











