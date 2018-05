Une bière allemande aux couleurs de l’Arabie Saoudite provoque la colère de Riyad

Une brasserie allemande a décidé d’imprimer les drapeaux de chaque nation en lice pour la Coupe du monde 2018 sur les capsules de ses bouteilles de bière. La présence du drapeau saoudien sur des boissons alcoolisées à fait sortir Riyad de ses gonds.



Alors que la Coupe du monde approche à grand pas, les grandes marques de l'agroalimentaire ont déjà affûté leur stratégie marketing. Dans ce sillage, la brasserie allemande Eichbaum a décidé d’imprimer les drapeaux de chaque équipe participant à la compétition sur les capsules de ses bouteilles de bière.



Une initiative qui n’a pas été du goût de l’Arabie Saoudite (où la consommation d'alcool est interdite par la loi) qui a vivement protesté contre ce qu’elle estime être une «provocation». Alors que la publication de photos des bouteilles de bière avec le drapeau saoudien a enflammé les réseaux sociaux, l’ambassade d'Arabie Saoudite en Allemagne est sortie de son silence et s’est fendue d’un communiqué publié le 11 mai sur le site d'information saoudien Al-Riyadh.



«L’ambassade a immédiatement pris contact avec le ministère des Affaires étrangères allemand et les autres instances concernées pour arrêter la production [de la bière], et pour obtenir son retrait du marché et la présentation d’excuses pour le comportement de l’entreprise», peut-on lire sur le communiqué.