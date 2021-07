Une blague diplomatique: Un dealer de kif s’autoproclame avocat des Kabyles algériens

Introduction

Je commencerai mon propos par le traité de Tanger, lequel fut signé le 10 septembr...

La vérité et la justice sont souveraines, car elles seules assurent la grandeur des nations. Emile Zola L’histoire reflète la vérité et la diplomatie le sérieux d’une nation. L’histoire classe l’avocat Omar parmi les ignorants et la diplomatie le déclasse dans la case des débiles politiques. Il plaide pour le droit à l’autodétermination de la Kabylie et oublie l’histoire de bled Siba.Source : https://www.podcastjournal.net/Une-blague-diplomat...