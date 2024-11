« Une campagne aussi tumultueuse que réussie », Par Boubacar Mohamed SY, Mandataire National Alsar

La campagne a pris fin. Une campagne aussi tumultueuse que réussie. 41 listes. 41 discours. Mais une prétention prêtée à toutes les listes. Un engagement pour le développement du Sénégal.



La fin de la campagne, en ce sens, doit être un prétexte pour tous les acteurs politiques d’oeuvrer pour la paix et à la priorisation des vrais problèmes des sénégalais.



Au sortir de ces législatives, une nouvelle ère politique doit voir le jour avec une assemblée de rupture constituée d’une majorité respectueuse de la minorité et une opposition républicaine et soucieuse de l’intérêt général.



Le pouvoir en place élu, à respecter, a du pain sur la planche et ne saurait perdre son temps.



Il a besoin du concours de tous les sénégalais pour matérialiser ce vœu de développement du Sénégal mais dans la vérité et dans la défense de l’intérêt général.



Par ailleurs et prioritairement, la volonté des sénégalaises et sénégalais, exprimée dans les urnes ce dimanche 17 Novembre 2024, doit être respectée.



Seul le peuple est souverain, dit-on. Sa volonté est la seule qui compte.



Nous appelons donc à l’écouter, à se plier à sa décision et œuvrer pour la prospérité du pays, dès le lundi 18 Novembre 2024.



Pour terminer, nous appelons le peuple à se rendre massivement aux urnes et à s’exprimer pour un Sénégal meilleur.



Vive le Sénégal

vive la République

Vive ALSAR



Boubacar Mohamed SY

Mandataire National Alsar