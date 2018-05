Une cargaison de la marque «Oris» d’une valeur de plus de 54 millions, saisie

Une forte cargaison de la marque de cigarettes «Oris», interdite de commercialisation au Sénégal, a été saisie dans la nuit du 24 au 25 mai dernier par la brigade de la Foire, au terme d’une course-poursuite : du quai de pêche de Yoff, à la Cité Keur Gorgui. La cargaison, d’une valeur de plus de 54 millions de nos francs, a été remise à la Douane. Trois individus ont été déférés au parquet.



Dans le cadre de la lutte contre le trafic international de marque de cigarettes interdites au Sénégal, les pandores de la brigade de la Foire se sont illustrés, en signant un joli coup de filet. Une belle prouesse réussie dans la nuit du 24 au 25 mai dernier. Pour réussir ce coup de filet, les hommes du commandant Sangaré de la brigade de la Foire sont partis de l’exploitation minutieuse et subtile d’un renseignement, faisant état d’un débarquement imminent d’une forte cargaison de cigarettes au quai de pêche de Yoff.



Aussitôt, un dispositif de surveillance est déployé sur ce quai de pêche. Dans le même ordre, une équipe de veille est placée dans les environs, prête à entrer en jeu. Au bout de plusieurs heures de patience, les éléments desdits dispositifs, qui épiaient les moindres mouvements, faits et gestes sur ce quai, seront enfin alertés par un mouvement brusque et non moins suspect. Il s’agit d’une camionnette qui y avait stationné discrètement et qui a soudainement vidé les lieux en trombe.



Il est environ 2 heures du matin, et la camionnette, immatriculée DK-7876-AF, est de suite prise pour cible par les hommes du commandant Sangaré. Il s’en est suivi une course poursuite à travers plusieurs quartiers de Dakar. La camionnette sera finalement rattrapée, cernée et immobilisée par les pandores de la Foire, à la Cité Gorgui. Trois des occupants sont appréhendés, alors que d’autres, plus alertes, sont parvenus à s’enfuir. La camionnette et les personnes arrêtées sont conduites sous bonne escorte dans les locaux de la brigade de la Foire. La cargaison, qui à première vue, faisait croire à un stock de drogue, est débarquée. Au final, les hommes en bleu ont réalisé qu’il s’agissait de plusieurs colis (cartons) de cigarettes de la marque «Oris», d’une valeur de plus de 54 millions de nos francs, contenus dans 39 caisses renfermant 78 cartons.



Entendues, les trois personnes arrêtées : Mouhamed Fall, Ba Fall et Mody Ndoye, ont révélé que la marchandise a été convoyée depuis Conakry par la mer et qu’elle était destinée à approvisionner des grossistes à Dakar. Ils ont aussi confié qu’ils travaillent pour le compte d’un puissant homme d’affaires, activement recherché par les gendarmes. Les mis en cause, ainsi que la marchandise et la camionnette, ont été mis à la disposition de la division des Douanes, pour continuation de la procédure.











