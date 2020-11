Une découverte archéologique majeure a été faite dans la nécropole égyptienne de Saqqarah. Des archéologues y ont mis au jour plus de 100 sarcophages intacts datés d’il y a 2.500 ans et 40 statues en bois sans compter plusieurs masques funéraires en or, annonce le ministère égyptien des Antiquités.Source : https://fr.sputniknews.com/culture/202011141044771...