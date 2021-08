Une collision entre un camion et un taxi fait 4 morts à Kaolack Rédigé par leral.net le Lundi 16 Août 2021 à 01:36 | | 0 commentaire(s)|



L’accident intervenu vers 14 heures à hauteur de l’espace ’’Cœur de ville’’ de Kaolack, sur la Route nationale, a également fait un blessé grave, indique la même source. Le camion impliqué dans l’accident "a complétement chevauché le taxi", raconte-t-elle, précisant que quatre des cinq personnes qui se trouvaient dans le taxi "sont décédées sur le coup. La cinquième s’en est sortie avec des blessures". Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de Kaolack et le blessé a été évacué à l’hôpital. Après ce drame, des jeunes de Kaolack sont sortis pour manifester leur mécontentement relativement à la fréquence des accidents dans lesquels ces camions sont impliqués. La police s’est déployée depuis pour ramener l’ordre. APS Quatre personnes ont été tuées dans une collision entre un taxi et un camion de transport, dimanche, à Kaolack (centre), a-t-on appris de source sécuritaire.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Une-collision-entre-un-cami...

Accueil Envoyer à un ami Partager