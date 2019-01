Une coupe du monde à 48 équipes dès 2022? Gianni Infantino met les bouchées doubles

Organiser une coupe du monde avec 48 équipes, on attendait ce changement majeur en 2026. Ce matin (mercredi), lors de 13e édition de la conférence internationale de Dubai, le président de la FIFA a fait une déclaration inattendue…



L’élargissement de la coupe du monde de 32 à 48 équipes était prévu pour l’édition 2026. D’ailleurs la réforme a été adoptée lors du conseil de la FIFA tenu en 2017.

Surprenant l’a été donc, la déclaration du président de la FIFA Gianni Infantino qui annonce, que le changement pourrait être opéré dès la coupe du monde 2022 prévu au Qatar, écrit Rmc.



« Si vous pensez que c’est une bonne chose d’avoir 48 équipes en Coupe du monde, pourquoi ne pas essayer quatre années auparavant, c’est pourquoi nous analysons s’il est possible d’avoir 48 équipes déjà en 2022. La Coupe du Monde se déroulera au Qatar avec 32 équipes. Évidemment, si nous pouvons l’augmenter à 48 équipes et rendre le monde heureux, nous devrions l’essayer », a déclaré Infantino.



Le Qatar a déclaré qu’il ne prendrait pas de décision finale sur l’agrandissement du tournoi avant d’avoir reçu les détails d’une étude de faisabilité de la FIFA. L’étude devrait aborder les aspects de la programmation, le nombre de sites requis, les sites d’entraînement et le nombre de parties par jour qui seraient disputées dans un format étendu.



Sur la faisabilité de cette nouvelle formule à quelques mois du tirage au sort et sur une rumeur de boycott du Qatar si la coupe du monde 2022 serait élargie, Gianni semble tout préparer pour une expansion de la compétition.



« Si nous pouvons accueillir quelques-uns des pays voisins de la région du Golfe qui sont très proches pour accueillir quelques matchs de la Coupe du monde, cela pourrait être très bénéfique pour la région et le monde entier. Si cela peut aider tous les peuples du Golfe et tous les pays du monde à développer le football et à transmettre un message positif au monde sur le football, alors vous devriez essayer », a ajouté Infantino .

