Une dame brûle les doigts de sa nièce de 5 ans

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Décembre 2020 à 10:09

La Police de Malika a déféré hier au parquet, S. B., âgée d’une quarantaine d’années, pour coups et blessures volontaires et sévices corporels contre sa nièce, A.G, âgée seulement de 05 ans. En effet, raconte "L'As", ayant en charge sa nièce, elle a eu la mauvaise idée de brûler ses doigts pour la corriger.



Une erreur fatale qui lui a ouvert les portes de la prison. C'est suite à des vols commis chez elle que la dame S. B. a porté des soupçons sur la gamine A. G. Par la suite, S. B, dans sa colère, a eu recours à une pratique ancestrale pour corriger sa nièce. Elle va alors brûler les doigts d’A. G. Des sources de "L'As", signalent que la fillette blessée a vu ses brûlures s’aggraver.



Conséquence, les réseaux sociaux s’en sont saisis pour amplifier la barbarie. Les limiers de Malika informés se sont alors rendus au domicile de la dame S. B. pour faire le constat. Ils ont découvert alors la cruauté de la dame avec les sévices qu’elle a fait subir à sa nièce. Suffisant pour que S. B. soit conduite à la Police de Malika, pour les besoins d’une enquête. S. B., interpellée par la suite sur ses agissements, a reconnu les faits? avant de nourrir des regrets pour faire savoir qu’elle aurait fait cette pratique dans l’espoir d’éduquer sa nièce. Des explications qui ne vont guère convaincre les limiers qui l’ont placée en garde-à-vue. Finalement, elle a été déférée au parquet de Pikine, hier.

