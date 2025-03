Une délégation surprise chez Youssou Ndour… Ce qui s'est réellement passé ! Rédigé par leral.net le Mardi 25 Mars 2025 à 21:15 | | 0 commentaire(s)| Les liens entre Youssou Ndour et la famille de l’ancien président Abdoulaye Wade ont toujours été empreints de respect et de considération. Ce mardi, une délégation issue de cette famille s’est rendue chez la star planétaire pour lui présenter ses condoléances après un deuil qui l’a touché récemment. Un geste fort qui témoigne de la solidité des relations entre ces figures marquantes du Sénégal.



















